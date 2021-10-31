Alanyaspor-Göztepe maçının ardından Nestor El Maestro: En az bir puanı hak ettik
Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sahneye çıkan Göztepe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası İzmir ekibinin teknik direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu ve "En az bir puanı hak ettik" dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bugün ortaya koydukları performansla bir puanı hak ettiklerini söyledi.
Maestro, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.
Bugün güzel bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Maestro, "Bugün en az bir puanı hak ettik. Ancak bundan sonra oynayacağımız zorlu gelecek maçlardan önce bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmamış olması için final niteliğinde müsabakalara çıkacağız. Bu maçlar için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.
Zaman zaman ortaya koydukları yüksek düzeydeki performansı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymaları gerektiğini dile getiren Maestro, "Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu hafta ise ikinci yarıda bunu gösterebildik. Yüksek tempomuzu, enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tabii sezon uzun, gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...