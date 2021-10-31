Alanyaspor-Göztepe maçının ardından Nestor El Maestro: En az bir puanı hak ettik

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sahneye çıkan Göztepe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası İzmir ekibinin teknik direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu ve "En az bir puanı hak ettik" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bugün ortaya koydukları performansla bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Maestro, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Bugün güzel bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Maestro, "Bugün en az bir puanı hak ettik. Ancak bundan sonra oynayacağımız zorlu gelecek maçlardan önce bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmamış olması için final niteliğinde müsabakalara çıkacağız. Bu maçlar için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

Zaman zaman ortaya koydukları yüksek düzeydeki performansı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymaları gerektiğini dile getiren Maestro, "Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu hafta ise ikinci yarıda bunu gösterebildik. Yüksek tempomuzu, enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tabii sezon uzun, gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız." diye konuştu.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ