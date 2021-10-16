16 Ekim 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Joris Gnagnon hamlesi!

Göztepe’den stoper hamlesi! Fransız yıldız...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig takımlarından Göztepe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Önceliği savunma hattına veren İzmir temsilcisi, Fransız stoper Joris Gnagnon'u takibe aldı. Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki oyuncunun gelen transfer tekliflerini değerlendirdiği aktarıldı. | Son dakika spor haberleri

Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'a transfer olmasının ardından savunmadaki krizi çözemeyen Göztepe, devre arasına yönelik stoper arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Yeni Asır'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde West Ham forması giyen Yeni Zelandalı stoper Winston Reid ile anılan sarı-kırmızılıların son olarak Sevilla forması giyen ve boşta olan 24 yaşındaki Fransız stoper Joris Gnagnon'u da takibe aldığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu eski günlerine dönmek için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. 2018'de 13.5 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinden Sevilla'ya geçiş yapan oyuncu doğru dürüst forma yüzü görmezken, İzmir ekibini tek endişelendiren konunun oyuncunun uzun süredir görev almaması olduğu gelen haberler arasında.

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