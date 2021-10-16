Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Joris Gnagnon hamlesi!
Süper Lig takımlarından Göztepe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Önceliği savunma hattına veren İzmir temsilcisi, Fransız stoper Joris Gnagnon'u takibe aldı. Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki oyuncunun gelen transfer tekliflerini değerlendirdiği aktarıldı. | Son dakika spor haberleri
Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'a transfer olmasının ardından savunmadaki krizi çözemeyen Göztepe, devre arasına yönelik stoper arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Yeni Asır'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde West Ham forması giyen Yeni Zelandalı stoper Winston Reid ile anılan sarı-kırmızılıların son olarak Sevilla forması giyen ve boşta olan 24 yaşındaki Fransız stoper Joris Gnagnon'u da takibe aldığı öğrenildi.
Başarılı oyuncu eski günlerine dönmek için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. 2018'de 13.5 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinden Sevilla'ya geçiş yapan oyuncu doğru dürüst forma yüzü görmezken, İzmir ekibini tek endişelendiren konunun oyuncunun uzun süredir görev almaması olduğu gelen haberler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...