18 Ekim 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Cüneyt Çakır kartlarını Adis Jahovic'e hediye etti!

Çakır kartlarını Jahovic’e hediye etti!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından ilginç bir olay yaşandı. Karılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, maçın ardından sarı ve kırmızı kartlarını futbolcu Adis Jahovic'e hediye etti. İşte detaylar...

Kasımpaşa ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, bitiş düdüğüyle kartlarını Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic'e hediye etti.

Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı olayın ardından Adis Jahovic gerçeği açıkladı. Makedon futbolcu, "Oğlum, Cüneyt abiyi çok seviyor. Maçtan sonra sarı ve kırmızı kartlarını bana hediye etti. Oğlum seviyor, ne yapalım. Oğlum için her şeyi yaparım." diyerek kartları neden aldığını belirtti.

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