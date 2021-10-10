Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Salem M’Bakata'yı takibe aldı!
Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yaz transfer döneminden bu yana boşta olan 23 yaşındaki Fransız Salem M’Bakata ile ilgilendiği iddia edildi. Yöneticilerin piyasa değeri 600 bin Euro olan futbolcu ile görüşüleceği öğrenildi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan sekiz karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak ateş hattından çıkamayan Göztepe'de kurmaylar, ara transfer döneminde defanstaki sorunu çözmek için arayışlarına şimdiden başladı.
İzmir temsilcisinin devre arası planları arasına yaşanan aksaklıklar nedeniyle sağ beke takviye de dahil edildi. Yeniasır'ın haberine göre, Sarı-kırmızılıların son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Sochaux'da oynayan ancak yaz transfer döneminden bu yana boşta olan Salem M'Bakata'yı takibe aldığı belirtildi. Yöneticilerin piyasa değeri 600 bin Euro olan 23 yaşındaki oyuncu ile görüşüleceği öğrenildi.
67 MAÇTA OYNADI
Göztepe'nin gündeminde olan Salem M'Bakata, Sochaux'da ligde 61, kupada da 6 karşılaşmada forma giydi. Toplam 67 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki defans oyuncusu bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcunun da Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi
WINSTON REID DA LİSTEDE
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Salem M'Bakata'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de West Ham forması giyen Yeni Zelandalı Winston Reid'i de gündeminde tutuyor. Şu an boşta olan ve uzun süredir kulüp bulamayan tecrübeli oyuncu Winston Reid ile de temasa geçilecek. Premier Lig'de 167 maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 gol atıp 6 da asist yaptı. Yeni Zelanda doğumlu Reid, futbol hayatına Danimarka ekibi Midtjylland'da başlarken Amerika'da Sporting KC ve İngiltere'de de Brentford forması giydi.
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