08 Eylül 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Wilker Angel'i kadrosuna kattı

Göztepe Wilker Angel ile imzaladı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Rusya'nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel'i transferin son gününde resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Venezuellalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Boşnak stoper Mihojevic'in sakatlığından dolayı sezonun ilk devresini kapatmasının ardından harekete geçen Göztepe, kısa sürede defansa takviye yapmış oldu.

Kariyerinde son olarak Rusya'nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 resmi maça çıkıp, ağları 1 kez havalandırdı. Venezuella Milli Takımı'nda da 28 karşılaşmada boy gösteren deneyimli futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında görev alması bekleniyor.

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