Son dakika transfer haberi: Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu!

Süper Lig takımlarından Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yerini Nestor El Maestro ile doldurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı.

İzmir ekibi, alınan sonuçlar sebebiyle Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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