07 Eylül 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Göztepe Nestor El Maestro ile prensip anlaşmasına vardı!

Göztepe’nin yeni teknik direktörü belli oldu!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puanda kalan ve teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi. Sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.

Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı.

İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe Çağdaş Atan ile anlaşamadı Göztepe Çağdaş Atan ile anlaşamadı
Tayfun Korkut Süper Lig’de! İşte yeni takımı Tayfun Korkut Süper Lig'de! İşte yeni takımı
Flaş Belözoğlu iddiası! Süper Lig ekibi... Flaş Belözoğlu iddiası! Süper Lig ekibi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör