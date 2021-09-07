Son dakika transfer haberi: Göztepe Nestor El Maestro ile prensip anlaşmasına vardı!
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puanda kalan ve teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi. Sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.
Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı.
İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
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