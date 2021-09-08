08 Eylül 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberi: Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ilk idmanına çıktı!

Maestro Göztepe’de ilk idmanına çıktı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sırp hoca Nestor El Maestro getirildi. 38 yaşındaki teknik adam yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı. Göztepe'nin son transferi Venezuelalı Wilker Angel de takımla çalışmalara başladı. Maestro, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirirken, futbolculara çalışma boyunca sık sık uyarılarda bulundu.

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