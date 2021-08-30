31 Ağustos 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Tayfun Korkut dönemi!

Göztepe’de yeni hoca belli oldu!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 2 puan toplayan Göztepe'de Ünal Karaman ile yollarını ayıran İzmir ekibi Tayfun Korkut ile prensipte anlaşmaya varıldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla beraber teknik direktör değişiklikleri de tekrar gündeme geldi. Son olarak, Ünal Karaman; Göztepe'yle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Yalçın Koşukavak, Şenol Can ve Samet Aybaba'dan sonraki dördüncü görev değişikliği Göztepe'de yaşanmış oldu. İzmir temsilcisi, Karaman'ın koltuğu için Tayfun Korkut'la el sıkıştı.

8 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE

Futbola, Almanya'nın Stuttgart Kickers ekibinde başlayan Tayfun Korkut, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formalarını terletmişti. Teknik direktörlük kariyerinde de A Milli Takım'da görev alan çalıştırıcı, 2012-13 sezonunda Abdullah Avcı'nın idaresinde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Korkut, 8 yıllık aradan sonra bu kez Göztepe'nin başına geçecek.

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