12 Nisan 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberi: Göztepe'den flaş şampiyonluk başvurusu!

Göztepe'den flaş şampiyonluk başvurusu!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

ekibi , 1950 şampiyonluğu için resmen 'na başvuru yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan , 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için 'na (TFF) resmen başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Göztepe Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için kolları sıvadı.

Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırdı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor. Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.

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