17 Ağustos 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor - Göztepe maçı | CANLI

Antalyaspor - Göztepe | CANLI
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Antalyaspor ile Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 32. haftasında 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Göztepe, maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor Göztepe ile yenişemedi! Antalyaspor Göztepe ile yenişemedi!
Ersun Yanal: Neredeyse maçı kaybediyorduk! Ersun Yanal: Neredeyse maçı kaybediyorduk!
Antalya rahat kazandı! Antalya rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör