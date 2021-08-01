01 Ağustos 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 3-1 Nazilli Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinde Göztepe hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u Makana Baku, Adis Jahovic ve Beykan Şimşek'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Makana Baku ve Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede Ahmet Gökbayrak'ın golüne engel olamayan Göztepe, Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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