01 Ağustos 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Beşiktaş'ın istediği Atakan Çankaya'yı transfer etti

Beşiktaş istedi Göztepe kaptı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Atakan Çankaya'yı renklerine bağladı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir temsilcisi, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı.

Transfer döneminde Baku, Tijanic, Arslanagic, Şefik, Kahraman ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, 23 yaşındaki Atakan'ın da işini bitirdi. Sarı-kırmızılıların küme düşen Ankaragücü ile yol ayrımına gelen oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve bu hafta için transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Altay altyapısından yetişen Atakan, 2018-2019'da Osmanlıspor'a transfer oldu. Ardından Ankaragücü'ne geçen genç futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli ekiple 24 Süper Lig maçına çıkıp 1691 dakika oynadı ve 1 gol attı.

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