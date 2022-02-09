ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupayı geçtiğimiz sezon müzesine götüren Beşiktaş, son 16 turunda Göztepe ile karşılaşacak. İki takım da çeyrek finale kalarak final yolunda devam etmek istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 22:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022- 22:01