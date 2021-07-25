25 Temmuz 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 1 - 1 Ümraniyespor MAÇ SONUCU - ÖZET (Hazırlık maçı)

Göztepe Ümraniyespor'la yenişemedi!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Spor Süper Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor, maçta Yusuf Emre'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Efecan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 2. yarısında başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 bitti. | Son dakika spor haberleri

Göztepe, hazırlık maçında PTT 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe, Megyeri, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Nwobodo, Yalçın Kayan, Lourency, Makana Baku, Efecan Saçıkara, Ideye ilk 11'i ile çıktı. Ümraniyespor'un ilk 11'i ise Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Serkan, Oğuz, Yusuf Emre, Onur, Del Valle, Kehinde'den oluştu. 11'inci dakikada Ümraniyespor, Yusuf Emre'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. 32'nci dakikada Göztepe, Efecan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 bitti.

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