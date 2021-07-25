Göztepe 1 - 1 Ümraniyespor MAÇ SONUCU - ÖZET (Hazırlık maçı)
Spor Süper Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor, maçta Yusuf Emre'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Efecan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 2. yarısında başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 bitti. | Son dakika spor haberleri
Göztepe, hazırlık maçında PTT 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe, Megyeri, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Nwobodo, Yalçın Kayan, Lourency, Makana Baku, Efecan Saçıkara, Ideye ilk 11'i ile çıktı. Ümraniyespor'un ilk 11'i ise Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Serkan, Oğuz, Yusuf Emre, Onur, Del Valle, Kehinde'den oluştu. 11'inci dakikada Ümraniyespor, Yusuf Emre'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. 32'nci dakikada Göztepe, Efecan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 bitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...