23 Temmuz 2021, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe David Tijanic'i kadrosuna katıyor!

David Tijanic Süper Lig'e geliyor! O takım...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, David Tijanic'i listesine aldı. Polonya'nın Rakow takımında ter döken 24 yaşındaki orta sahayla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Göztepe, orta saha David Tijanic'i listesine aldı.

Polonya'nın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Tijanic'in bayram sonrası İzmir'e gelip yönetimle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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