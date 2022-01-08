TRANSFER HABERLERİ: Göztepe Dinamo Zagreb'den François Moubandje'yi kiraladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladı. | Transfer haberleri
Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından İsviçreli sol bek oyuncusu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken Moubandje'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Moubandje, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor forması giymişti.
François Moubandje'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz🤜🤛#Göztepe pic.twitter.com/crshJzTz6L— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 8, 2022
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