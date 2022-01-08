08 Ocak 2022, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

TRANSFER HABERLERİ: Göztepe Dinamo Zagreb'den François Moubandje'yi kiraladı!

Moubandje Süper Lig’e geri döndü!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladı. | Transfer haberleri

Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından İsviçreli sol bek oyuncusu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken Moubandje'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Moubandje, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor forması giymişti.

Göztepe'den orta sahaya takviye! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe’den orta sahaya takviye! Göztepe'den orta sahaya takviye!
G.Saray’ın istediği İrfan Can için transfer kararı verildi! G.Saray'ın istediği İrfan Can için transfer kararı verildi!
Süper Lig ekibinde pozitif vaka şoku! Süper Lig ekibinde pozitif vaka şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör