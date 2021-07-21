21 Temmuz 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Göztepe'den Kemal Ademi'ye kanca

Süper Lig ekibinden Ademi'ye kanca
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe forması giyen İsviçreli golcü Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak istiyor. İzmir ekibinin, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın raporunu beklediği ve uygun şartların oluşması halinde Ademi ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın raporunu bekleyen Göztepe'nin şartların oluşması halende Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi. Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye'yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

Göztepe'ye Brezilyalı kanat! İmzalar atıldı haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'ye Brezilyalı kanat! İmzalar atıldı Göztepe'ye Brezilyalı kanat! İmzalar atıldı
Ferjani Sassi'ye kanca! Görüşmeler hızlandı Ferjani Sassi'ye kanca! Görüşmeler hızlandı
Sinan Gümüş ve Zanka'ya Süper Lig'den kanca Sinan Gümüş ve Zanka'ya Süper Lig'den kanca
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör