21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Göztepe'den Kemal Ademi'ye kanca
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe forması giyen İsviçreli golcü Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak istiyor. İzmir ekibinin, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın raporunu beklediği ve uygun şartların oluşması halinde Ademi ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın raporunu bekleyen Göztepe'nin şartların oluşması halende Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi. Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye'yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.
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