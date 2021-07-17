Son dakika transfer haberi: Göztepe Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncu, son olarak Portekiz’in Gil Vicente takımında forma giymişti. İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Lourency do Nascimento Rodrigues’e “Hoş geldin” diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. | Son dakika spor haberleri
Göztepe, Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalar kapsamında son olarak Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna kattı.
İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Lourency do Nascimento Rodrigues'e "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Lourency do Nascimento Rodrigues, kariyerinde Chapecoens, Vila Nova FC, Brasil-RS Gil Vicente takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 144 resmi maça çıkan Lourency, bu maçlarda 17 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
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