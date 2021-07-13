Son dakika transfer haberleri | Göztepe'nin hedefinde Igor Smolkinov var!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Gaitan ile ilgilenen Gözteğe, son olarak Krasnodar'dan ayrılan Igor Smolkinov'a kanca attı. İşte son dakika transfer haberlerinin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi savunmayı sağlama almak isteyen Göztepe yönetimi, arayışlarını Rusya çevirdi. Mevcut kadrosundan sözleşmesi sona eren Lamine Gassama ile yeniden anlaşmayan sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Rusya'da Krasnodar forması giyen sağ bek Igor Smolnikov'u gündemine aldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 32 yaşındaki savunmacıyı uzun süredir takip ettiği ve yönetime alınması için rapor verdiği öğrenildi. 1 Temmuz'da serbest kalan Smolnikov'un kulübüyle de yeni sözleşme imzalamaması üzerine Göz-Göz harekete geçti.

Yeni Asır'ın haberine göre Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun menajeriyle temasa geçen kurmaylar nabız yokladı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan Smolnikov'un yıllık maliyeti sorulurken, yönetim uygun bir bedelle transferi noktalamayı planlıyor. Yönetim, futbolcunun menajeri ile pazarlıklarını sürdürüyor. Artık Avrupa'ya açılmak isteyen futbolcunun Süper Lig'i seçenek olarak gördüğü ve Göztepe'ye transferine sıcak baktığı ifade edildi

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ