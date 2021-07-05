05 Temmuz 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Dino Arslanagic resmen Göztepe'de

Dino Arslanagic resmen Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, transferde geçen hafta anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in imzasını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Arslanagic, Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi.

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