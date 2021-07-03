03 Temmuz 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Galatasaray'la sözleşmesi biten Martin Linnes Göztepe yolunda!

Süper Lig ekibinden Linnes hamlesi!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'la sözleşmesi biten Martin Linnes, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin radarına girdi. Norveçli yıldız, İzmir ekibinden süre istedi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'deki 5. sezonuna hızlı bir giriş yapmak için dış transferde kolları sıvayan Göztepe, savunmanın sağını güçlendirecek. Yeni Asır'da yer alan habere göre sözleşmesi biten sağ bek Lamine Gassama ile yeniden anlaşmayan kurmaylar, rotasını yeniden Martin Linnes'e çevirdi. Avrupa ve Türkiye'de aradığı sağ beki bulamayan Göz-Göz, daha önce de talip olduğu Galatasaray ile kontratı sona eren 29 yaşındaki Norveçli futbolcuya teklif götürdü.

NORVEÇLİ SÜRE İSTEDİ

Galatasaray formasıyla 4.5 yıldır mücadele eden ve Süper Lig'deki deneyimiyle dikkat çeken Linnes'in de Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Göztepe'nin kurumsal yapısı, yeni stadı, taraftar profili ve İzmir şehrinin avantajını Norveçli yıldıza hatırlatan yönetim, oyuncuya cazip bir teklif de sundu. Martin Linnes'in yönetimden düşünmek için biraz süre istediği ve kararını en kısa sürede ileteceği iddia edildi.

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