Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Kartal, Önder Karaveli yönetiminde 3 puanı almak ve yükselişe geçmek istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmandan mutlak puan almayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, OĞUZHAN, JOSEF, LARIN, BATSHUAYI

GÖZTEPE: İRFAN, ATINÇ, DINO, ATAKAN, MURAT, OBINNA, SONER, BERKAN, TIJANIC, HALİL, ADIS

GÖZTEPE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Murat Paluli, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve Makedon santrfor Adis Jahovic sarı kart sınırında bulunuyor. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar'ın ise karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.

Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

3 FUTBOLCU SAKAT!

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. N'Koudou ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerde takımını yalnız bıraktı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

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