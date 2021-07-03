RYAN PORTEOUS

Luyindama'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran ve alternatif bir isim arayışında olan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Ryan Porteous, Aslan'ın listesindeki yerini koruyor. 22 yaşındaki stoper için sarıkırmızılıların 1 milyon pound önerdiği belirtiliyordu. Championship ekibi Milwall'ın da 1.88'lik savunmacıyı istediği ve temas kurduğu ifade edildi.