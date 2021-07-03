Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Nedim Bajrami, Berkan Kutlu... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlyan ve gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim maddi konuların halledilmesiyle birlikte arka arkaya birçok transferi açıklayacak. Fatih Terim'in listesine göre hareket ediliyor. Listeye Nedim Bajrami, Berkan Kutlu gibi isimler de dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Transfer dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olan Keçiörengücü futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yüksek menajer komisyonu sebebiyle süreç uzadı.
HALİL AKBUNAR
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ın, gelen teklifleri Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışmak istediği için reddettiği belirtildi. Yeni yabancı kuralının da gelmesiyle Halil Akbunar'ın talipleri arttı.
BERKAN KUTLU
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.
RYAN PORTEOUS
Luyindama'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran ve alternatif bir isim arayışında olan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Ryan Porteous, Aslan'ın listesindeki yerini koruyor. 22 yaşındaki stoper için sarıkırmızılıların 1 milyon pound önerdiği belirtiliyordu. Championship ekibi Milwall'ın da 1.88'lik savunmacıyı istediği ve temas kurduğu ifade edildi.
NEDİM BAJRAMI
Galatasaray scout ekibinin Fatih Terim'e sunduğu ve onay alan isimlerden olan 22 yaşındaki Nedim Bejrami için girişimler başladı. 2020 yılından beri İtalyan ekibi Empoli'nin forması giyen Nedim Bajrami'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Galatasaray transfer için şartları zorlayacak.
KIM MIN-JAE
Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min-Jae, scout ekibinin raporuyla listeye dahil oldu. Koreli savunmacının bonservis bedeli 2 milyon euro.
RONY LOPES
Galatasaray, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Rony Lopes ile ilgileniyor. Fatih Terim'in onay verdiği Lopes, kariyerinde Monaco, Manchester City, Nice gibi takımlarda da forma giydi. Lopes için sarı kırmızılılar, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürecek.
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KWADWO ASAMOAH
Galatasaray, daha önce de listesinde yer alan ancak anlaşma sağlayamadığı Kwadwo Asamoah için devreye girdi. Asamoah sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
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