Göztepe'de Brown Ideye ile yollar ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, santrfor Brown Ideye ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Nijeryalı forvet bu sezon İzmir temsilcisinde 5 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli futbolcu Brown Ideye ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
İşte o açıklama:
Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.
Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 20, 2021
Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/LZYB5Gpu0C
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