Göztepe'de Brown Ideye ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, santrfor Brown Ideye ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Nijeryalı forvet bu sezon İzmir temsilcisinde 5 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli futbolcu Brown Ideye ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İşte o açıklama:

Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.

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