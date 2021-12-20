20 Aralık 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Brown Ideye ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, santrfor Brown Ideye ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Nijeryalı forvet bu sezon İzmir temsilcisinde 5 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli futbolcu Brown Ideye ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İşte o açıklama:

Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.

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