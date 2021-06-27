Göztepe'de 5 ayrılık birden!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmeleri biten Napoleoni ve Gassama ile kiralık mukaveleleri sona eren Esiti, Zulj ve Diabate ile yolların ayrıldığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3 sezondur kadroda bulunan 31 yaşındaki sağ bek Lamine Gassama ve 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten 35 yaşındaki forvet oyuncusu Napoleoni ile sözleşme yenilemedi. Sarı-kırmızılılarda sezon başında kiralanan 27 yaşındaki Nijeyalı önliberö Anderson Esiti, 28 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj ve 25 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Diabate'nin ise kiralık sözleşmeleri sona erdi. İzmir temsilcisi, 5 oyuncu için teşekkür mesajı yayınlayarak yollarını ayırdığını açıkladı.
İzmir temsilcisinin yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı:
"3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Lamine Gassama'ya, 2 sezondur kadromuzda bulunan Stefano Napoleoni'ye ve kiralık sözleşmeleri sona eren Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz."
Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.https://t.co/lSLQjQkQyn#Göztepe pic.twitter.com/PRzkqJ7CcN— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 27, 2021
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