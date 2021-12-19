19 Aralık 2021, Pazar

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Göztepe-Karagümrük maçı | CANLI

Göztepe-Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçına çıkacak olan İstanbul ekibi kötü gidişata dur demek istiyor. Göztepe-Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Göztepe-Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

📺GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlaıyor.




GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur

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