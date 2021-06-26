Son dakika transfer haberi: Eski Trabzonsporlu Majeed Waris Göztepe'ye!
Geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor forması giyen golcü oyuncu Majeed Waris Göztepe'nin radarına girdi. İzmir ekibinin, Ganalı forvet ile ilgilendiği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun da yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor.
Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılıların son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü iddia edildi.
Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi. Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, 18 maçta gol atamadı.
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