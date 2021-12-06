07 Aralık 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepeli İrfan Can'dan acı itiraf! "Bebeğimiz için oynadım..."

İrfan Can’dan acı itiraf! Bebeğimiz için oynadım...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat'ın ise maçtan kısa bir süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybettiğini ama eşinin maçta oynamasını istediğini ifade etti. ayrıca İrfan Can, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi
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