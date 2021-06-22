22 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
İspanya'nın Getafe takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı. La Liga'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek 2336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da Kamerun Milli Takımı'nda top koşturdu.
Son dakika transfer haberleri: Göztepe'de Ünal Karaman Allan Nyom'u istedi!
Son dakika spor haberleri: Göztepe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Ünal Karaman, sağ bek için Allan Nyom'un takıma dahil edilmesini istedi.
Süper Lig'de transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı resmen renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yönetime sağ bek alınması için isim verdi. Lamine Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman'ın Allan Nyom'u istediği öğrenildi.
İspanya'nın Getafe takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı. La Liga'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek 2336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da Kamerun Milli Takımı'nda top koşturdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?