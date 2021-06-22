22 Haziran 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe'de Ünal Karaman Allan Nyom'u istedi!

Karaman sağ bek için o ismi istedi!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör , sağ bek için Allan Nyom'un takıma dahil edilmesini istedi.

'de transfer döneminde 'dan stoper 'ı resmen renklerine bağlayan 'de teknik direktör yönetime sağ bek alınması için isim verdi. ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman'ın Allan Nyom'u istediği öğrenildi.

'nın takımında top koşturan oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı. 'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek 2336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da 'nda top koşturdu.
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