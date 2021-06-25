Son dakika transfer haberi: Göztepe'den golcü bombası! Facundo Ferreyra...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, flaş bir yıldızın peşine düştü. İzmir ekibi, İspanya'nın Celta Vigo takımında top koşturan Arjantinli oyuncu Facundo Ferreyra ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzalayıp Şefik, Onovo ve Rodriguez'le prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Facundo Ferreyra'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, İspanya'nın Celta Vigo takımında top koşturan Arjantinli oyuncuyla görüşmelere başladığı bildiildi. Celta Vigo'dan ayrı lmayı düşünen Ferreyra'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Göztepe'nin teklifine olumlu yanaştığı vurgulandı. Celta Vigo'dan beklediği süreyi alamayan Ferreyra'nın önümüzdeki günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor.
FACUNDO FERREYRA KİMDİR?
Kariyerine ülkesi Arjantin'in Banfield takımında başlayan Ferreyra, Velez Sarsfield'ta oynadıktan sonra Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine transfer oldu. İngiltere'de New Castle United forması da giyen 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Espanyol takımlarında görev aldı. Ferrayra, geçen sezon La Liga'da 13 maça çıkıp 1 de gol attı.
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