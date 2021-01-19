19 Ocak 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Ünal Karaman'la prensipte anlaştı!

Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor!
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Teknik direktör 'la yollarını ayıran , bu koltuk için son olarak 'u çalıştıran 'la prensip olarak anlaşma sağladı.

'de Antalyaspor maçının ardından teknik direktör 'la yollar ayrılmıştı.

Bir süredir teknik direktör arayışında olan İzmir temsilcisi, yeni teknik direktörünü buldu. Göztepe Spor Kulübü Başkanvekili Talat Papatya, Teknik Direktör ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

54 yaşındaki çalıştırıcının kısa sürede imza atması ve maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

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