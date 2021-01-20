20 Ocak 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika: Göztepe'nin yeni hocası Ünal Karaman oldu

Resmen açıklandı! Göztepe'de Ünal Karaman dönemi
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

ekiplerinden 'de teknik direktörlük görevine getirildi. İşte detaylar...

ekiplerinden 'de teknik direktörlük görevine getirildi. İzmir ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde , , , , , ve yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe farklı kazandı Göztepe farklı kazandı
Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor! Ünal Karaman Süper Lig'e geri dönüyor!
Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör