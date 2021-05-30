30 Mayıs 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Panathinaikos'dan Anargyros Kampetsis ile anlaştı

Göztepe'den transfer hamlesi! Yunan forvet...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'de gelecek sezon mutlak hedefini ilk 5 olarak belirleyen 'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. İzmir ekibi takımında forma giyen golcü ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, adı ile anılan 'nin ise sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

ekiplerinden , 'ın takımında forma giyen golcü ile prensipte anlaşma sağladı. Sportif Direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi. 'da 'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen Kamhetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı.

MURAT PALULİ UZATTI

Göztepe iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Sezon biter bitmez stoper ve sol bek 'le sözleşme yenileyen Göztepe, 'nin gündeminde olduğu iddia edilen sağ bek 'yi de takımda tuttu. Göztepe'nin 2019-2020 sezonunun başında 'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat toplam 2418 dakika süre aldı. Murat sezon boyunca 1 asistle oynadı. Göztepe iç transferde defans oyuncusu ile yollarını ayırmaştı.
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