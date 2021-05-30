30 Mayıs 2021, Pazar
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MURAT PALULİ UZATTI
Göztepe iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Sezon biter bitmez stoper Atınç Nukan ve sol bek Berkan Emir'le sözleşme yenileyen Göztepe, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen sağ bek Murat Paluli'yi de takımda tuttu. Göztepe'nin 2019-2020 sezonunun başında Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat toplam 2418 dakika süre aldı. Murat sezon boyunca 1 asistle oynadı. Göztepe iç transferde defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırmaştı.
Son dakika transfer haberleri: Göztepe Panathinaikos'dan Anargyros Kampetsis ile anlaştı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon mutlak hedefini ilk 5 olarak belirleyen Göztepe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. İzmir ekibi Panathinaikos takımında forma giyen golcü Anargyros Kampetsis ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile anılan Murat Paluli'nin ise sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Anargyros Kampetsis ile prensipte anlaşma sağladı. Sportif Direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son pürüzleri gidermek üzere olduğu ve 22 yaşındaki golcünün en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imza atacağı kaydedildi. Almanya'da Borussia Dortmund'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen Kamhetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı.
MURAT PALULİ UZATTI
Göztepe iç transferde bir oyuncusuna daha imza attırdı. Sezon biter bitmez stoper Atınç Nukan ve sol bek Berkan Emir'le sözleşme yenileyen Göztepe, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen sağ bek Murat Paluli'yi de takımda tuttu. Göztepe'nin 2019-2020 sezonunun başında Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 1 yıl daha uzatıldı. Geride kalan sezonda 24 Süper Lig maçına çıkan Murat toplam 2418 dakika süre aldı. Murat sezon boyunca 1 asistle oynadı. Göztepe iç transferde defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırmaştı.
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