28 Mayıs 2021, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren ve 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte Alman kulübüyle sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'un yeni rotası... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.05.2021

ekibi 'ta gol kralı olan 'a teklifler gelmeye devam ediyor. ve 'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuya flai bir talip çıktı.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

ALTYAPISI ALMANYA'DA

'da doğan , altyapı eğitimini de burada aldı. 2011 yılında 'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu 'de Şanlıurfa, Denizli ve Karagümrük formalarını da giydi. 2016 yılında Almanya'ya geri dönen Serdar, 'te forma giydikten sonra 2018- 2019 sezonu öncesi 'a transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

'de en son forma giydiği Karagümrük ekibinde forma giydiği dönemde 300 bin Euro piyasa değerine sahip olan , 'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla değerini 1.5 milyon Euro'ya çıkardı.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

ekibiyle sözleşmesi sona eren için Tükiye'den birçok kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

Yeni Asır'ın haberine göre, 'in iddialı ekibi , transferde de büyük oynuyor.
Yeni sezonda sözleşmesi devam eden ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi 'in yanına gol kralı patentli bir yıldız getiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, ile görüştüğü iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Haziran ayında yapılacak genel kurulla başkanlık görevini İcra Kurulu'na devretmeye hazırlanan Başkan Mehmet Sepil'in, Serdar'ın transferinde başrol oynadığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...

ile ilgili en ciddi teklifin ekibi ekibinden geldiği öğrenildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Yıldız isim Göztepe'ye veda etti! Yıldız isim Göztepe'ye veda etti!
Süper Lig ekibinin başkanından ayrılık açıklaması! Süper Lig ekibinin başkanından ayrılık açıklaması!
Göztepe'den Alpaslan'a veda mesajı! Göztepe'den Alpaslan'a veda mesajı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör