Son dakika transfer haberi: Serdar Dursun bombası! Ne Kartal ne de Kanarya...
Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren ve 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte Alman kulübüyle sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'un yeni rotası... | Son dakika spor haberleri
Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta gol kralı olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuya flai bir talip çıktı.
ALTYAPISI ALMANYA'DA
Almanya'da doğan Serdar Dursun, altyapı eğitimini de burada aldı. 2011 yılında Eskişehir'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Şanlıurfa, Denizli ve Karagümrük formalarını da giydi. 2016 yılında Almanya'ya geri dönen Serdar, Greuther Fürth'te forma giydikten sonra 2018- 2019 sezonu öncesi Darmstadt'a transfer olmuştu.
PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Türkiye'de en son forma giydiği Karagümrük ekibinde forma giydiği dönemde 300 bin Euro piyasa değerine sahip olan Serdar Dursun, Almanya'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla değerini 1.5 milyon Euro'ya çıkardı.
Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren Serdar Dursun için Tükiye'den birçok kulübün devrede olduğu öğrenildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, transferde de büyük oynuyor.
Yeni sezonda sözleşmesi devam eden Brown Ideye ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi Adis Jahovic'in yanına gol kralı patentli bir yıldız getiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Serdar Dursun ile görüştüğü iddia edildi.
MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR
Haziran ayında yapılacak genel kurulla başkanlık görevini İcra Kurulu'na devretmeye hazırlanan Başkan Mehmet Sepil'in, Serdar'ın transferinde başrol oynadığı belirtildi.
Serdar Dursun ile ilgili en ciddi teklifin Bundesliga ekibi Union Berlin ekibinden geldiği öğrenildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
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