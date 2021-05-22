22 Mayıs 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Peter Zulj Göztepe'ye veda etti

Yıldız isim Göztepe'ye veda etti!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Spor Toto 'de sezonu 10. sırada bitiren 'de kiralık olarak forma giyen , takıma ve taraftara veda etti.

Zulj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı dileği ile hoşça kal şanlı Göztepem." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızlı ekibe dahil olan Avusturyalı futbolcu, ligde 16 maçta 4 gole imza attı.

MEHMET SEPİL'E DESTEK

Öte yandan Göztepeli taraftarlar haziran ayında başkanlığı bırakacağını açıklayan 'in göreve devam etmesi için sosyal medyada desteklerini sürdürüyor.

Göztepeli İşadamları Derneği de 'na Sepil'in fotoğrafının olduğu "Elini elimizden çekme" yazılı pankart astı.

Göztepe'den Alpaslan'a veda mesajı! haberin devamı

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