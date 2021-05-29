29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi. Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kadrosuna dahil edip önce Fortuna Düsseldorf'a ardından Kopenhag'a kiraladığı Zanka'yı elden çıkarmayı düşündüğü de iddia edildi. Zanka, Euro 2020'de yer alacak Danimarka'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.
Son dakika transfer haberi: Göztepe Hosseini ve Zanka'nın peşinde!
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları ara vermeden başladı. İzmir ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan Hosseini ve Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Zanka için girişimlere başladı.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, stoper bölgesi için iki oyuncuyu listesine aldı. Alpaslan ve Titi'nin takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçeli Zanka ve Trabzonspor'la yollarını resmen ayıran Hosseini ile temaslara başladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Danimarkalı Zanka için nabız yoklayan kurmayların İranlı Hosseini'nin de menajeriyle görüşme yaptığı ifade edildi.
Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi. Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kadrosuna dahil edip önce Fortuna Düsseldorf'a ardından Kopenhag'a kiraladığı Zanka'yı elden çıkarmayı düşündüğü de iddia edildi. Zanka, Euro 2020'de yer alacak Danimarka'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.
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