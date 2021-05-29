29 Mayıs 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Göztepe Hosseini ve Zanka'nın peşinde!

Göztepe'den çifte hamle! Trabzonspor ve F.Bahçe...
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika transfer haberleri: 'e gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'de transfer çalışmaları ara vermeden başladı. İzmir ekibi, 'dan ayrılan ve 'de kadro düşünülmeyen için girişimlere başladı.

'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan , bölgesi için iki oyuncuyu listesine aldı. Alpaslan ve Titi'nin takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçeli ve 'la yollarını resmen ayıran ile temaslara başladı. ile sözleşmesi süren Danimarkalı Zanka için nabız yoklayan kurmayların İranlı Hosseini'nin de menajeriyle görüşme yaptığı ifade edildi.

Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi. Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kadrosuna dahil edip önce 'a ardından 'a kiraladığı Zanka'yı elden çıkarmayı düşündüğü de iddia edildi. Zanka, 'de yer alacak 'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.
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