Göztepe'den Aykut Kocaman hamlesi!
Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken Göztepe bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve 8 puan topladı. 18. sırada yer alan İzmir temsilcisinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun görevine son verileceği konuşulurken, yerine gelecek ismin Aykut Kocaman olabileceği belirtildi.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan ve düşme hattında yer alan Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğu sallanırken camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.
GÖZTEPE'DE AYKUT KOCAMAN SESLERİ
Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile ayrılığın eşiğinde. Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Sarı-Kırmızılılarda yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Akşam'ın haberine göre; Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, başkan Mehmet Sepil'i ikna etmeye çalışıyor. Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor. Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.
'SEZON SONUNA KADAR DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİ
Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un gündemine gelmişti. Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getirmişti. Olası temas halinde Göztepe'nin tecrübeli teknik direktörü ikna edip edemeyeceği merak konusu.
29 MAÇTA 1.14 PUAN ORTALAMASI
Başakşehir'de 8 ay görev yapan ve Turuncu-Lacivertlilerle toplam 29 maça çıkan Aykut Kocaman, maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu.
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