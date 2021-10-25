25 Ekim 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Aykut Kocaman hamlesi!

Süper Lig ekibinden Aykut Kocaman hamlesi!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken Göztepe bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve 8 puan topladı. 18. sırada yer alan İzmir temsilcisinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun görevine son verileceği konuşulurken, yerine gelecek ismin Aykut Kocaman olabileceği belirtildi.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan ve düşme hattında yer alan Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğu sallanırken camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.

GÖZTEPE'DE AYKUT KOCAMAN SESLERİ

Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile ayrılığın eşiğinde. Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Sarı-Kırmızılılarda yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Akşam'ın haberine göre; Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, başkan Mehmet Sepil'i ikna etmeye çalışıyor. Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor. Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.

'SEZON SONUNA KADAR DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİ

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un gündemine gelmişti. Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getirmişti. Olası temas halinde Göztepe'nin tecrübeli teknik direktörü ikna edip edemeyeceği merak konusu.

29 MAÇTA 1.14 PUAN ORTALAMASI

Başakşehir'de 8 ay görev yapan ve Turuncu-Lacivertlilerle toplam 29 maça çıkan Aykut Kocaman, maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Toroğlu yorumladı! Jahovic’e yapılan hareket penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Jahovic'e yapılan hareket penaltı mı?
Fırtına İzmir’de 3 puanı kaptı! Fırtına İzmir'de 3 puanı kaptı!
Nester El Maestro: Trabzonspor’u tebrik ediyorum! Nester El Maestro: Trabzonspor'u tebrik ediyorum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör