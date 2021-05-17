17 Mayıs 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig devlerinin listesindeydi! Ayrıldığını açıkladı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

ekiplerinden 'de sözleşmesi sona eren , İzmir ekibiyle sözleşmesini uzatmadı ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 'ün 3 sezondur takımda yer aldığı hatırlatılarak, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de ligde ve kupada 76 maça çıkan Alpaslan Öztürk, 13 gol kaydetti.

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