11 Mayıs 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Göztepe maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da 'te canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Alpaslan, Burekovic, Gassama, Soner, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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