Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Gençlerbirliği ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Göztepe maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Conncet'te canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu
Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Alpaslan, Burekovic, Gassama, Soner, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic
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