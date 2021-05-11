11 Mayıs 2021, Salı

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Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da 'te canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Benjamin Tetteh

Hatayspor: Munir, Pablo, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Popov, Sackey, Rayane Aabid, Ribeiro, Akintola, Boupendza, Diouf

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