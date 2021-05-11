Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Benjamin Tetteh
Hatayspor: Munir, Pablo, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Popov, Sackey, Rayane Aabid, Ribeiro, Akintola, Boupendza, Diouf
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