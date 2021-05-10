10 Mayıs 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberi: Göztepe'de Atınç Nukan'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatıldı!

Atınç 3 yıl daha Göztepe'de!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto ekiplerinden , özellikle bu sezon başarılı bir performans gösteren ile sözleşme yeniledi. 27 yaşındaki savunmacı, 3 yıl daha sarı kırmızılı takımın formasını giyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden , savunma oyuncusu 'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda 2 sezondur forma giyen Atınç Nukan'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Atınç'a Göztepe formasıyla nice başarılar dilendi.

Atınç Nukan'ın maç görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Atınç Nukan şunları kaydetti:

"İki sezon önce attığım imza ile başladığım serüvenimde bugün yeni bir sayfa açıyorum. formasını giydiğim her gün burada olmanın değerini bilerek çalıştım ve burada olmaktan keyif aldım. Şimdi ise yeni başarılar, yeni mücadeleler için savaşma vakti. Yaşayacağım başarıları taraftarımızla kutlayacağımız günleri iple çekiyorum. Son olarak da kulüp başkanımız 'e teşekkür ediyorum."

-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte mücadele eden Atınç Nukan, sarı-kırmızılı formayla 32 lig ve 4 kupa maçında 3 gol kaydetti.

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