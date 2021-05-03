03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Göztepe'de Tripic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 28 yaşındaki oyuncusu Tripic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Hırvat asıllı Norveçli oyuncunun eski kulübü Viking'e geri dönmek için yönetimle görüştüğü ve karşılıklı olarak anlaşıldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Viking'ten Göz-Göz'e gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020'nin ikinci yarısında 11 lig ve 1 de kupa müsabakasına çıktı. Bu sezon 31 Süper Lig müsabakasında 1529 dakika sahada kalan Tripic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
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