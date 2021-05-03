03 Mayıs 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Tripic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Göztepe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

ekiplerinden , 28 yaşındaki oyuncusu Tripic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Hırvat asıllı Norveçli oyuncunun eski kulübü Viking'e geri dönmek için yönetimle görüştüğü ve karşılıklı olarak anlaşıldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Viking'ten Göz-Göz'e gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020'nin ikinci yarısında 11 lig ve 1 de kupa müsabakasına çıktı. Bu sezon 31 müsabakasında 1529 dakika sahada kalan Tripic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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