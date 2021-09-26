Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 37. dakikasında Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası sonucu G.Saray'da Halil Dervişoğlu gole çok yaklaştı. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı dakikalarda Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan büyük bir hata geldi.

Genç kaleci, 37. dakikada kendisine gönderilen geri pası Galatasaray forveti Halil Dervişoğlu'ya nişanladı. Kaleciyi geçip vuruşunu yapan genç golcüye Göztepe savunması engel oldu ve top kornere çıktı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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