28 Nisan 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepeli İrfan Can Eğribayat'a Genoa talip oldu! Galatasaray'la anılmıştı

İrfan Can'a İtalyan kancası! G.Saray...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kariyerini sürdüren İrfan Can Eğribayat'a, Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu. 22 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray'la da anılmıştı.

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren kaleci İrfan Can'ı Genoa, göz hapsine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; 22 yaşındaki futbolcuyu takip eden İtalyan ekibinin sezon sonunda İzmir temsilcisinin kapısını kalacağı öğrenildi.

Göztepe'nin geçen yaz döneminde 1. Lig ekibi 'dan transfer ettiği İrfan Can'ın İzmir'e geldiğinde 300 bin Euro olan piyasa değeri şu anki verilere göre 2 milyon 800 bin Euro'ya yükseldi.

Galatasaray'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca! haberin devamı

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