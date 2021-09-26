Galatasaray Göztepe canlı izle (Galatasaray-Göztepe canlı anlatım)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. 4 maçtır kazanamayan ve sadece 2 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisini mağlup edip çıkış yakalamak istiyor. Göztepe ise 2 maçtır puan alamıyor ve kötü gidişata son vermek istiyor. Galatasaray Göztepe maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Son 4 lig maçından galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik alan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Sarı kırmızılılar, renktaşı Göztepe'yi mağlup ederek kötü seriyi sonlandırmak ve çıkışa geçmek isterken İzmir ekibi de son iki maçta aldığı mağlubiyeti Galatasaray galibiyetiyle unutturmak istiyor. Galatasaray Göztepe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - GÖZTEPE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Wilker, Yalçın, Arslanagic, Rodrigues, Nwobodo, Kerim, Soner, Halil, Cherif.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

68. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Galatasaray ve Göztepe tarihte 67 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 39'unda Galatasaray, 13'ünde Göztepe galip geldi. Kalan 15 maç berabere sonuçlandı.

41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Göztepe arasında öne çıkan istatistiksel veriler şu şekilde:

- Göztepe'yi konuk ettiği son 14 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray (12G 2B), son sekiz karşılaşmadan da galip ayrıldı.

- Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (33) ve gol yediği (90) rakibi Galatasaray.

- Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'i geçen sezon Göztepe'ye rakip olduğu maçta kaydetmişti (Nisan 2021).

- Evinde oynadığı son Süper Lig karşılaşmasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı 202 iç saha maçının hiçbirinde üst üste iki yenilgi almadı.

- Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 15 maçta yenilgi almayan Fatih Terim (11G 4B), bu karşılaşmalarda toplam 45 gol sevinci yaşadı.

- Göztepe'nin Süper Lig'de İstanbul takımlarına attığı son altı golün üçünde Cherif Ndiaye'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

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