Galatasaray-Göztepe | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 4 maçtır kazanamayan ve sadece 2 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisini mağlup edip çıkış yakalamak istiyor. Göztepe ise 2 maçtır puan alamıyor ve kötü gidişata son vermek istiyor. Galatasaray-Göztepe maçı öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - GÖZTEPE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Wilker, Yalçın, Arslanagic, Rodrigues, Nwobodo, Kerim, Soner, Halil, Cherif.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

GALATASARAY - GÖZTEPE 59. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 90 golüne Göztepe 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı 26 Eylül Pazar günü saat oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

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