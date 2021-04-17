Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabete, Halil Akbunar, Cherif, Jahovic.

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

58. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne Göztepe 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.

41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Göztepe ile Galatasaray son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra oynadığı 6 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 2 maçta ise berabere kaldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar hiç berabere kalmazken, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Cimbom bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Hatayspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 yenilgi ile ayrılmıştı.

TERİM VE DAVALA'NIN CEZALARI BİTTİ

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra 2'şer maç men cezası almıştı. Terim ve Davala, Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında cezalarını tamamladı. Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

KARAMAN İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

Ünal Karaman ile Fatih Terim 5'inci kez teknik adam olarak birbirlerine rakip oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman daha önce Trabzonspor ve Çaykur Rize'nin başında Terim'e karşı ter döktü. Ünal Karaman sahadan 2 kez galip ayrıldı. Bir maç beraberlikle biterken, 1 müsabakayı Fatih Terim kazandı. Karaman daha önce Fatih Terim'e karşı ev sahibi olduğu 3 maçı da kaybetmedi.

TEKNİK ADAMLARIN REKABETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim sarı-kırmızılıların, Karaman ise Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. Geride kalan müsabakalarda Ünal Karaman'ın takımları 2 kez sahadan galip ayrılırken, Terim'li Galatasaray da 1 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.

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