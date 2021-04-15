15 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de Alpaslan Öztürk Covid-19'a yakalandı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinde milli oyuncu Alpaslan Öztürk'ün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de corona virüsü şoku yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle
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