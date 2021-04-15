15 Nisan 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de Alpaslan Öztürk Covid-19'a yakalandı

G.Saray maçı öncesi şok! Covid-19'a yakalandı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında sahasında 'la karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinde milli oyuncu 'ün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

'in 35. haftasında Cumartesi günü 'ı ağırlayacak olan 'de corona virüsü şoku yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle


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