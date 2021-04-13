13 Nisan 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

G.Saray maçı öncesi şok! Sözleşmesini feshetti
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

'in 35. haftasında 'ı ağırlayacak 'de flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibinde Titi, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda 'ı konuk edecek 'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi'nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi. Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.

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